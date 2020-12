Coronavirus, rinviata l'edizione del Mondiale Under 20: arrivederci al 2023

La FIFA ha deciso di posticipare l'edizione dei Mondiali Under 17 e Under 20 per il 2021: si giocheranno in Indonesia e Perù nel 2023.

Con l'arrivo dei vaccini, comincia la strada che dovrebbe portare ad andare oltre la pandemia di coronavirus. Un percorso ancora lungo, in un 2021 che dovrebbe in teoria vedere in campo le Nazionali per le competizioni rinviate qualche mese fa, dalle Olimpiadi all'Europeo, fino alla Coppa America.

C'è fiducia che stavolta i tornei possano giocarsi, ma non tutti verranno disputati per ragioni di organizzazione e sicurezza. La FIFA, proprio nel giorno di Natale, ha infatti annunciato che le previste edizioni del Mondiale Under 20 e di quello Under 17 sono state rinviate.

Le nuove edizioni dei campionati giovanili previste inizialmente tra primavera ed estate del 2021 slittano al 2023, con i paesi ospitanti che dovranno quindi organizzare i tornei più avanti:

Altre squadre

"A seguito della pandemia COVID-19, l'Ufficio del Consiglio FIFA ha deciso di annullare le edizioni 2021 della FIFA U-20 World Cup e della FIFA U-17 World Cup maschile, e di nominare rispettivamente Indonesia e Perù, che avrebbero dovuto ospitare i tornei nel 2021, ospiti delle edizioni 2023. La pandemia COVID-19 continua a presentare sfide per l'ospitalità di eventi sportivi internazionali e ad avere un effetto restrittivo sui viaggi internazionali".

Non tutto il mondo del resto tornerà alla normalità nello stesso periodo di tempo e i due paesi non sembravano essere pronti per ospitare un evento di tale grandezza tra pochi mesi:

La FIFA ha quindi consultato regolarmente le parti interessate, comprese le federazioni membri ospitanti e le confederazioni coinvolte in entrambi i tornei originariamente programmati per il 2021. In tal modo, è diventato chiaro che la situazione globale non è riuscita a normalizzarsi a un livello sufficiente da affrontare le sfide associate all'ospitare entrambi i tornei, inclusa la fattibilità dei percorsi di qualificazione pertinenti. La FIFA desidera esprimere la sua gratitudine alle federazioni membri ospitanti, nonché alle autorità in Indonesia e Perù, per il loro impegno e per i preparativi del torneo fatti finora. La FIFA non vede l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con i paesi ospitanti per organizzare tornei di successo".

Nelle ultime edizioni il Mondiale Under 20 ha rappresentato un grandioso trampolino di lancio per tantissimi campioni, ragion per cui l'evento previsto in Indonesia era atteso con grande fervore. I giovanissimi proveranno a farsi spazio così nell'Europeo e nella Coppa America del 2021, insieme ai più grandi. Sempre che queste verranno confermate da UEFA e Conmebol tra inverno e primavera.