Emergenza Coronavirus, la Reggiana sospende gli allenamenti

La Reggiana ha sospeso gli allenamenti fino a giovedi: un tesserato è entrato in contatto con una persona che presenta una sintomatologia sospetta.

Se in si gioca a macchia di leopardo tra partite a porte aperte e rinvii, non si può dire lo stesso per la Serie C: il presidente Francesco Ghirelli ha reso noto il rinvio anche della prossima giornata dei gironi A e B, quelli messi maggiormente a dura prova dal Coronavirus.

E c'è addirittura una società che ha sospeso gli allenamenti in via precauzionale: trattasi della Reggiana che, con questa nota, ha spiegato il motivo di tale provvedimento.

"L’attività sportiva della prima squadra è cautelativamente sospesa fino a Giovedì 5 Marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d’accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti".

Si attende dunque l'esito del tampone per capire se la persona in questione ha contratto o meno il virus: in caso di esito negativo, la regolare attività riprenderebbe senza alcun problema.

Altre squadre

La speranza è che tutto vada liscio e non si ripeta l'episodio riguardante la Pianese che conta cinque contagiati tra dirigenti e calciatori.