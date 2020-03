Coronavirus, da Raiola e i suoi calciatori respiratori e mascherine agli ospedali italiani

Un calcio al Coronavirus. E' quello che hanno dato Mino Raiola ed alcuni suoi calciatori in procura, donando materiale sanitario ad alcuni ospedali italiani.

Il noto agente ha lanciato la donazione, coinvolgendo i vari Abate, Balotelli, Bonaventura, De Ligt, Donnarumma, Izzo, Kean, Mkhitaryan, Luca Pellegrini, Pinamonti e Romagnoli .

Raiola, inoltre, tramite Instagram ha mandato un ulteriore appello rivolto a chi volesse prendere concretamente parte all'iniziativa.

"We are ONE against #COVID-19. Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! ⠀

Per partecipare donations@one.mc".