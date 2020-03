Coronavirus, la Pro Vercelli: "Non giocheremo finché non finirà l'emergenza"

La Pro Vercelli decide di non scendere più in campo causa emergenza Coronavirus: "Stop ad allenamenti, amichevoli e partite ufficiali".

La Pro Vercelli dice stop. Il club piemontese, inserito nel Girone A di Serie C, ha annunciato l'intenzione di non scendere più in campo finchè non si placherà l'emergenza Coronavirus.

La scelta, è stata comunicata in conferenza stampa dal presidente Massimo Secondo.

"Da oggi la Pro Vercelli finisce gli allenamenti e smette di giocare le partite amichevoli e ufficiali fino al termine dell’emergenza Coronavirus". Altre squadre "Spero che il Consiglio Federale in programma domani assuma la decisione di interrompere sia i campionati professionistici sia gli allenamenti collettivi; è troppo pericoloso e da irresponsabili totali continuare in questa maniera".

"Ai ragazzi sarà consentito allenarsi in sicurezza da soli o in gruppo di massimo 4, secondo programmi forniti da mister Gilardino e dal suo staff per farsi trovare pronti quando sarà finita questa emergenza e si potrà giocare in condizioni di assoluta sicurezza. Continueranno ad allenarsi a piccolo gruppi al "Silvio Piola", ma in modo sicuro".

Una presa di posizione forte quella della Pro Vercelli, preoccupata per la situazione sanitaria che sta interessando il nostro Paese.

"Sinceramente non me la sento mettere a rischio la salute dei ragazzi e dei loro amici, famigliari e conoscenti. Mi occupo di residenze per gli anziani e l’emergenza Coronavirus la tocco tutti i giorni e non per sentito dire". "Le partite e gli allenamenti di 25-30 ragazzi insieme sono pericolosi, non possono essere gestiti in condizioni di sicurezza. Credo che anche l'AIC e Damiano Tommasi siano d’accordo con la nostra posizione".

Secondo, accantona l'aspetto sportivo e si focalizza esclusivamente su salute e buon senso.

"Se dovremo perdere a tavolino delle partite, le perderemo senza problemi: siamo determinati ad andare avanti sulla nostra strada, perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto".

Il prossimo impegno della Pro, l'avrebbe vista affrontare il Novara mercoledì pomeriggio.