Coronavirus, primo caso in Liga: Garay annuncia di essere risultato positivo

Il difensore del , Ezequiel Garay, è il primo giocatore della ad aver contratto il Coronavirus.

A confermare la sua positività è stato lo stesso centrale argentino attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un post condiviso da Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) in data: 15 Mar 2020 alle ore 3:31 PDT

“E’ chiaro che il 2020 è iniziato male.

Sono risultato positivo al Coronavirus, mi sento molto bene ed ora non mi resta che prestare attenzione a ciò che dicono le autorità sanitarie, per ora devo restare in isolamento”.