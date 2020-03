Coronavirus, Poulsen a rischio contagio: l'ex Juve è in quarantena

L'attuale assistente allenatore dell'Ajax è stato messo in quarantena dopo essere stato a cena venerdì con una persona infetta da Coronavirus.

Il Coronavirus spaventa l' e il calcio, compreso. L'ex Christian Poulsen è stato messo in quarantena dal club di Amsterdam, del quale è attualmente assistente allenatore.

Secondo il 'Telegraaf' si tratta di una misura preventiva: il danese è stato a cena con una persona infetta da Coronavirus venerdì scorso, anche se non sembra attualmente manifestare sintomi.

Stessa sorte è toccata anche ad altri due membri dello staff di Erik Ten Hag: il preparatore atletico e il fisioterapista, entrambi messi in quarantena fino a giovedì.

Altre squadre

Un portavoce del club ha spiegato che, in ogni caso, Poulsen e gli altri dovranno controllarsi la febbre e, nel caso, saranno sottoposti al test per il Coronavirus. Altrimenti, da venerdì 13 marzo potranno tornare a lavorare con la squadra.

La partita tra Heerenveen ed Ajax, in programma sabato, non è comunque considerata attualmente a rischio e dovrebbe disputarsi regolarmente.

Poco più a nord, in , paese natale di Poulsen, l'assistente del Brondby Thomas Kahlenberg (ex compagno di nazionale di Poulsen) è stato colpito da Coronavirus dopo un viaggio in Olanda. Contagiati anche diversi giocatori e membri dello staff tecnico della sua sqadra e del Lyngby.