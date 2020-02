Caos Coronavirus, positivo al test un giornalista al seguito del Valencia

Un giornalista al seguito del Valencia, in Italia per seguire la trasferta sul campo dell'Atalanta, è risultato positivo al test del Coronavirus.

Dopo il primo caso di contagio da Coronavirus nel calcio, eccone subito un altro: un giornalista al seguito del , presente a Milano lo scorso 19 febbraio per assistere alla debacle spagnola in quel di San Siro contro l' , è risultato positivo al test del tampone. Lo riporta 'Las Provincias'.

A comunicarlo è il Ministero della Salute della Comunità Valenciana che spiega come l'uomo sia stato ricoverato all'Ospedale Clinico della città dopo aver accusato dei lievi sintomi, campanello d'allarme rivelatosi poi reale.

🔘 @GVAsanitat confirma un segundo caso de #coronavirus en la Comunitat Valenciana. Se trata del caso en estudio de un hombre en el @GVAclinic, en Valencia, con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus — GVA Sanitat (@GVAsanitat) February 27, 2020

Si tratta del secondo caso in questa regione della che quindi diventa, a tutti gli effetti, una zona a rischio: probabile che vengano presi dei provvedimenti anche qui, come dovrebbe accadere in .

Ben sei partite del prossimo turno di , infatti, si potrebbero disputare a porte chiuse tra cui il big match - : restrizione necessaria per limitare al massimo le possibilità che il contagio si diffonda ulteriormente.