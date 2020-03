Coronavirus, positivo il presidente dell'Olympiacos Marinakis

Il patron dell'Olympiacos Marinakis ha comunicato di essere stato contagiato dal Coronavirus: tutta la squadra in ospedale per fare il tampone.

Il Coronavirus colpisce anche il presidente dell' e del Vangelis Marinakis, che ha comunicato oggi di essere risultato positivo. La squadra greca è impegnata in , dove giovedì dovrebbe affrontare il Wolverhampton a porte chiuse.

Il patron del club greco ha comunicato pubblicamente le proprie condizioni di salute:

"Mi sono sentito obbligato a informare il pubblico. Sto bene e prendo tutte le misure necessarie, attenendomi alle istruzioni dei medici. Consiglio vivamente a tutti i miei concittadini di fare lo stesso. Auguro a tutti una pronta guarigione".

In seguito all'aumento dei casi di Coronavirus in Grecia le autorità hanno disposto le porte chiuse anche per la sfida di Europa League: nel frattempo però cresce l'ansia per la partita in programma giovedì, considerando che tutti i componenti della squadra e dello staff sono attualmente in ospedale per fare il tampone.