Niente porte chiuse, Malagò svela il motivo: "Aspetto economico e ordine pubblico"

Il numero uno del CONI ha spiegato le motivazioni dietro il mancato svolgimento di Inter-Sampdoria e delle altre gare di campionato.

Quando verranno recuperate le quattro gare del 25esimo turno di ? Ci saranno altri rinvii? Si giocherà a porte chiuse? Tante domande, zero risposte. Se al Sud e in vari punti del Nord si continua a giocare, il caso più particolare riguarda l' , che non ha la minima idea di quando potrà recuperare la sfida contro la .

Un calendario molto fitto quello dell'Inter, tra , Serie A e . Per ora, considerando il ritirono dei sedicesimi di Europa League e delle semifinali di Coppa Italia, difficile dare una data, fino a quando non si capirà la situazione relativa al coronavirus e il proseguo dei nerazzurri o meno.

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha evidenziato di aver parlato a lungo con Marotta, senza però avere risposte precise:

"Fino alle 2.30 di notte, oggettivamente si naviga a vista perché non si sa quanto avranno avanti nelle coppe, ma il rischio è che l'Inter non abbia un mercoledì o giovedì libero fino a maggio se dovesse andare avanti nelle due competizioni, fino all'eventuale finale di Coppa Italia, che è stata anticipata per Euro2020".

Impossibile dare una data per Inter-Sampdoria e grossa indecisione anche riguardo Inter- , gara prevista giovedì:

"Ci dobbiamo aggiornare, oggi una risposta non è possibile da trovare e non è serio nemmeno trovarla". Il CONI aveva comunque valutato l'idea di giocare a porte chiuse a San Siro e nelle altre parti d'Italia: "Sì. Era una delle ipotesi sul tavolo ma sarebbe stato profondamente sbagliato e inelegante. Mi sento da dire che non saremmo stati corretti se avessimo preso decisioni anticipando le mosse. Ora qui si parla di calcio ma non è l’unico sport coinvolto. Comunque il discorso delle porte chiuse è stato preso in considerazione".

Allora perchè niente porte chiuse? Due problematiche: