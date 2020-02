Coronavirus, Pioli non parla: niente conferenza per Milan-Genoa

Non si terrà la consueta conferenza della vigilia di Stefano Pioli: il tecnico parlerà soltanto sul canale tematico del club rossonero.

- a porte chiuse. Così come il big match Juventus-Inter, ma anche Sassuolo-Brescia, Parma-SPAL e Udinese-Fiorentina. Ma non si tratta dell'unico cambiamento delle ore precedenti la sfida tra i rossoneri e i rossoblù.

Con DAZN segui Milan-Genoa IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come comunicato dal Milan, infatti, la classica conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli, per l'occasione, non ci sarà. E la motivazione è abbastanza scontata: l'emergenza Coronavirus che, in questi giorni, sta tenendo sotto scacco l' .

Altre squadre

"In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un'intervista con l'allenatore del Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nostra app e sul canale tematico rossonero".

Su app e Milan Tv, dunque, i tifosi del Milan potranno ascoltare le opinioni di Pioli in vista del match di domenica a mezzogiorno e mezzo contro il Genoa. Gara nella quale, come detto, è stato vietata la presenza di sostenitori a San Siro.