Coronavirus, peggiorano le condizioni di Rüştü: sarebbe in condizioni critiche

Rüştü Reçber, ricoverato tre giorni fa con la diagnosi di coronavirus, sarebbe in condizioni critiche. La moglie su Instagram esprime il suo dolore.

Tre giorni fa vi abbiamo raccontato del ricovero di Rüştü Reçber, l'ex portiere turco che ha giocato, tra tutte, con le maglie di e Fenerbahçe. Il turco, di 46 anni, sarebbe adesso in condizioni critiche, come informano i media locali e come riporta l'Ansa.

La sua scelta di non mettersi in quarantena al ritorno dagli Usa aveva suscitato le proteste social anche dei suoi ex tifosi dei tempi del Galatasary, ma ora tutti sono col fiato sospeso per l'evoluzione delle sue condizioni cliniche.

La moglie ha voluto mandare un messaggio su Instagram, per spiegare la situazione che sta vivendo lui e tutta la sua famiglia.