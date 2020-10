Coronavirus al Parma: tra i contagiati c'è Bruno Alves

Dei 7 positivi al Coronavirus in casa , ecco emergere il primo nome: Bruno Alves, infatti, rientra nella cerchia dei calciatori interessati dal focolaio che ha colpito la squadra ducale.

A renderlo noto, a 'Parma Live', è l'agente del difensore portoghese Oscar Damiani.

"Bruno sta bene, è risultato positivo ma è asintomatico. E’ un peccato, se lo prende un atleta come lui, così attento, vuol dire che questa malattia non bisogna prenderla sotto gamba".

"Un professionista come Bruno Alves in trent’anni di carriera non l’ho mai incontrato, grande livello, un grande professionista, bisogna essere molto attenti perché se è successo a lui può succedere a chiunque. Però è forte e ne verrà fuori in breve tempo".