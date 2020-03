Coronavirus: morto Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid

L'ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz è morto oggi dopo essere risultato positivo al Coronavirus: aveva 76 anni.

Un giorno di lutto in casa : l'ex presidente Lorenzo Sanz è deceduto oggi all'età di 76 anni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L'ex patron si era aggravato negli ultimi giorni ed era ricoverato in terapia intensiva.

Numero uno delle Merengues dal 1995 al 2000, Sanz aveva riportato a Madrid una Coppa dei Campioni - la settima - che mancava da oltre 30 anni proprio in finale contro la di Marcello Lippi. Nel suo archivio anche un campionato conquistato con Fabio Capello in panchina e Christian Panucci in campo.

In totale ha portato nella bacheca del Real Madrid due Coppe dei Campioni, una , una Supercoppa di e una coppa Intercontinentale. Il suo successore fu Florentino Perez, che prese il suo posto nel 2000 con il celebre acquisto di Luis Figo.

Nel 2005 tentò invano di acquistare il , virando poi sul Malaga, che lasciò poi nelle mani dello sceicco Abdullah Al Thani. Ennesimo lutto a causa del Coronavirus: si chiude qua un'importante pagina del calcio madridista.