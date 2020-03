Coronavirus, messaggio di Matuidi: "Sono positivo e resto positivo"

Dopo la notizia della sua positività al COVID-19, Blaise Matuidi fa sentire la propria voce tramite i social con un messaggio di speranza e ottimismo.

Il centrocampista francese, secondo calciatore della positivo dopo Daniele Rugani, ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute.

"Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo. Sono positivo, sono forte, il mio morale é alto come quello della mia famiglia".