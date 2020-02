Coronavirus, Marroccu avvisa: "Sarebbe il caso di sospendere il campionato"

- è una delle due gare che si giocherà in una domenica di particolare: l'emergenza Coronavirus ha bloccato quattro partite del nostro campionato, mentre il ds rossoblù Marroccu suggerisce anche misure più forti.

Ai microfoni di DAZN, il dirigente del Genoa suggerisce la sospensione dell'intero campionato in caso di allarme prolungato:

"Posizione di profondo rispettto per la decisione presa dagli organi preposti. La richiesta che si potrebbe fare è quella di una uniformità di campionato. Quindi se la situazione non dovesse cambiare forse sarebbe il caso di sospendere tutto il campionato e non solo alcune partite, ma questa decisione spetta agli ordini preposti".