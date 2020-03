Coronavirus, Malagò assicura: "Gli Europei non salteranno, Calciopoli non c'entra niente"

ancora nel caos a causa dell'emergenza Coronavirus, la Lega sta cercando la soluzione ottimale per i recuperi delle partite rinviate e il presidente del Coni Giovanni Malagò tranquillizza i tifosi sui prossimi Europei.

Nel corso di un'intervista a Repubblica, il numero uno del Coni non vede nessun rischio per la manifestazione estiva:

Tanti scontri tra società in questi ultimi giorni di confusione per la nuova gestione del calendario:

"Non fa onore all’ . Il virus sta creando problemi enormi a tutto lo sport, è tempo che il calcio capisca che non esistono atleti di serie A e atleti di serie B. Essere più popolari e guadagnare di più non dà ai calciatori più diritti rispetto a chi si è magari allenato molto più di loro per ottenere un pass olimpico. È una questione di rispetto".

Sulla scia dei tanti attriti si è parlato addirittura di una nuova Calciopoli per il calcio italiano:

"Ma non c’entra niente, è imbarazzante! Il fatto è che i tifosi caricano i loro dirigenti e questi li assecondano finendo di parlare come loro. Non va bene. Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l’unico modo per garantire al cento per cento la regolarità del campionato. La prossima settimana la non avrà la e l’ avrà a disposizione tre giorni per recuperare le energie prima dell’ ".