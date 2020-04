Coronavirus, l'UEFA ha deciso: rinviati anche i playoff di Euro 2020

Dopo un vertice con i segretari delle federazioni arrivano le decisioni dell'UEFA in merito all'emergenza Coronavirus: tutto rinviato.

L'UEFA, in attesa di capire come si evolverà l'attuale emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, prende tempo e rinvia tutte le partite in calendario a giugno.

Tra le altre saltano così anche le gare valide per i playoff di che d'altronde, come risaputo, si giocheranno nel 2021 sempre a causa del Coronavirus.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 1, 2020

La decisione dell'UEFA è arrivata al termine di un vertice con i 55 segretari delle Federazioni nazionali. Oltre ai playoff di Euro 2020 sono rinviati gli Europei Under 17 e Under 19, sia maschili che femminili, previsti tra maggio e luglio.

Infine slittano anche le scadenze per la registrazione dei giocatori e la concessione delle licenze ai club, il Comitato Esecutivo dell'UEFA infatti ha stabilito di "concedere alle federazioni affiliate più tempo per completare il processo di concessione delle licenze per club".

Inoltre "a causa della crescente incertezza generata dagli eventi straordinari in corso, ha anche deciso di sospendere la concessione di licenze UEFA in riferimento all'allestimento e all'accertamento delle future informazioni finanziarie dei club. La presente decisione si applica esclusivamente alla partecipazione alle competizioni UEFA per club 2020/21".