Coronavirus, Lombardia e 11 province zona rossa: la Serie A va avanti?

Bozza del Governo sull'emergenza Coronavirus: 'chiuse' la Lombardia e altre 11 province italiane. La Serie A dovrebbe andare avanti.

Il Governo italiano ha deciso: la 'zona rossa' di contenimento del Coronavirus si allarga e si estende fino a tutta la Lombardia. Non più, quindi, solo ai dieci comuni lodigiani in quarantena dal 23 febbraio, ma a tutte le altre città. Coinvolte anche altre 11 province italiane, prettamente di Veneto ed Emilia-Romagna.

Nello specifico, trattasi di: Modena, , Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, , , Treviso, Asti e Alessandria. Per il momento si tratta della bozza del nuovo decreto, che a breve dovrebbe comunque diventare ufficiale.

La situazione destabilizza nuovamente anche tutto lo sport in generale, ed il calcio. La , con i sei recuperi in programma domenica, subirà nuovi mutamenti? Qualsiasi scenario, sia la disputa delle gare a porte chiuse che una eventuale sospensione del campionato, è ancora in ballo. Tuttavia al momento si dovrebbe continuare a giocare come da ultima disposizione, ovvero a porte chiuse.

Si aspetta un comunicato ufficiale della Lega che regoli il massimo campionato italiano.