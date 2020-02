Coronavirus, lo Shenzhen di Donadoni è bloccato in Spagna: "Aspettiamo di tornare"

Donadoni allena lo Shenzhen , a 1000 km da Wuhan. Per ora non può però tornare in Cina: "Ma il governo trasmette serenità".

Piscosi Coronavirus in giro per il mondo, tra fake news ed emergenza internazionale, come da prassi, dichiarata dall'OMS. Mentre il numero di decessi va pari passo con quello delle persone guarite, in continuano a lavorare circa 10.000 italiani. Alcuni di questi, come Roberto Donadoni , aspettano di poter tornare.

Il campionato cinese sarebbe dovuto iniziare il 22 febbraio, ma i problemi derivanti dal coronavirus hanno posticipato il nuovo torneo. Donadoni si trova a con il suo Shenzhen , squadra che allena dalla scorsa estate, e aspetta l'ok per tornare in città, a 1000 km di distanza da Wuhan,

Intervistato dal Corriere della Sera, Donadoni è fiducioso:

"Mi sembra che siano molto attenti a garantire la sicurezza, il governo trasmette serenità".

A Guangzhou, anch'essa a 1000 km da Wuhan, allena invece Fabio Cannavaro :

"E' chiuso all’interno del suo centro sportivo con la squadra e lavora lì. Quando ci daranno garanzie, allora rientreremo anche noi".

Donadoni aveva scelto la Catalogna per l'ultima parte di ritiro, ma durante l'inverno si trovava in Cina:

"Abbiamo vissuto tutto con stupore, perché eravamo lì fino a pochi giorni fa e non avevamo sentore che potesse capitare tutto questo".

La distanza tra le due città è enorme, ma in Cina c'è comunque preoccupazione dopo l'iniziale tranquillità:

"Non viviamo vicini a Wuhan, ma a noi la situazione sembrava normale. I giocatori sono un po' in ansia, parlano in continuazione con i familiari. Questi sono chiusi in casa così non ci sono pericoli, ma è inevitabile che non siano sereni".

Non resta che attendere, con fiducia.