Coronavirus, Lione-Juventus con i tifosi bianconeri: "Nessun divieto"

Il ministro della salute francese ha confermato che la gara avrà regolarmente i fans della Juventus: "La chiusura dei confini? Non avrebbe senso".

Mentre psicosi, emergenza ed epidemia coronavirus preoccupano e bloccano il Nord , con importanti conseguenze in ogni settore, compreso il calcio, la di Sarri si prepara a superare il confine francese per giocare l'andata degli ottavi di Chjampions League contro il . Per i tifosi bianconeri, però, nessun divieto.

A confermarlo è il Ministro della Salute transalpino, Olivier Véran, a France 2. Il politico, infatti, ha evidenziato come non si sia presa nessuna decisione a proposito di un rinvio, di un blocco all'arrivo dei tifosi della Juventus o di un pericolo che porterebbe la gara a giocarsi a porte chiuse.

In , dove si sono verificati fin qui dodici casi di coronavirus (e un decesso), ci saranno anche i tifosi della Juventus:

Altre squadre

"Non esiste ordine di divieto, non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi. La chiusura dei confini non avrebbe alcun senso, siamo in contatto costante con il Governo, la Prefettura del Rodano, l'agenzia sanitaria regionale e l'UEFA".

Come ovvio la UEFA sta monitorando con attenzione la questione coronavirus:

"Ci ha assicurato di seguire da vicino la situazione e di essere in contatto con i club e le autorità responsabili".

Se in Italia la gara tra e dovrebbe essere giocata a porte chiuse, visto il numero in costante aumento dei casi da coronavirus, all'estero le gare di Champions ed si giocheranno regolarmente. Compresa la sfida tra e , vista l'epidemia da coronavirus che sta caratterizzando solo il nord.

Resta da capire quale sarà il futuro dei prossimi turni di , ma la senzazione è che il governo accetterà di giocare a porte chiuse le partite nelle zone colpite da coronavirus: da in giù, invece, gare con i fans presenti. In attesa di ufficialità del campionato, i tifosi della Juventus potranno comunque seguire la Champions.