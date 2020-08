Lo spettro del Coronavirus sulla Ligue 1: Marsiglia-Saint-Etienne rinviata

Marsiglia-Saint-Etienne, sfida che doveva aprire la stagione di Ligue 1, è stata rinviata a seguito dei casi di positività riscontrati all'OM.

Mentre ed devono ancora decretare le squadre che riusciranno a trionfare, c’è un campionato che è già pronto a ripartire: la .

Questo fine settimana prenderà infatti il via la prima giornata del massimo campionato transalpino ( e ovviamente non scenderanno in campo in quanto ancora impegnate in Europa), e lo farà dovendo fare i conti con lo spettro del Coronavirus.

Tra le sfide in programma, una è stata posticipata: proprio la prima del torneo che avrebbe visto protagoniste e e che si sarebbe dovuta giocare il 21 agosto.

A confermare il rinvio della gara è stata al LFP attraverso un comunicato ufficiale.

“In considerazione dei resoconti medici trasmessi dall’Olympique de Marseille in data martedì 18 agosto, la commissione nazionale per il COVID ha indicato alla Commissione per le Competizioni della LFP che il virus sta circolando all’interno del club marsigliese e quindi ha proposto il rinvio della partita Marsiglia-AS Saint-Etienne inizialmente in programma venerdì 21 agosto 2020 alle 19:00 valida per il primo turno della Ligue 1. Secondo il protocollo, la Commissione per le Competizioni della LFP ha quindi deciso di posticipare la partita OM-ASSE a mercoledì 16 settembre o giovedì 17 settembre 2020 salvo modifiche nelle condizioni sanitarie all’interno del club dell’Olympique de Marseille”.

Anche un'altra partita potrebbe essere a rischio rinvio: quella del squadra che lo scorso fine settimana avrebbe dovuto giocare un’amichevole contro il Dijon che è stata poi cancellata a causa di una positività e che ha annunciato la possibilità che due elementi del gruppo lavoro siano positivi al COVID-19.

Le Nîmes Olympique vous annonce deux nouvelles suspicions de cas de Covid-19 dans son groupe professionnel.



Les salariés concernés ont été placés à l'isolement en attente de nouveaux tests. — Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 18, 2020