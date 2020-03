Coronavirus, Legrottaglie attacca Johnson: "Un paese che abbandona i deboli è inutile"

Legrottaglie contro il Premier inglese Johnson: "L'Italia avrà molti difetti, ma almeno noi non affidiamo a un virus la selezione del popolo".

Hanno fatto molto scalpore le parole pronunciate dal Premier inglese Boris Johnson, che ha 'invitato' la popolazione britannica ad abituarsi "a perdere i propri cari" durante questa emergenza legata al Coronavirus.

Quasi un'invocazione ad una selezione naturale 2.0 che ovviamente ha trovato pareri contrastanti e ha contribuito a metterlo sotto ad una cattiva luce, condivisa anche da Nicola Legrottaglie.

Il tecnico del ha affidato il suo pensiero ad un lungo post pubblicato su Instagram, in cui non ha risparmiato critiche a Johnson e al proprio modo di pensare in una situazione delicata per l'intero pianeta.

"Tanta roba l’ . Invidiabile nella Premier League o nel rugby, incantevole sugli autobus doppi o no i taxi neri, amabile negli scritti di Shakespeare o Dickens, superlativa nella musica dei Beatles e dei Rolling Stones, ammirevole nelle menti di Newton o Darwin. Il vecchio Darwin, quello nuovo un po’ meno, il suo primo ministro, che propone la selezione naturale come soluzione al coronavirus. Immunità di gregge, ordina. Il 60% della popolazione si ammalerà. Chi avrà l’età e la forza per sopravvivere andrà avanti; gli anziani, gli affetti da altre patologie, i deboli...e vabbè, pazienza, se ne farà a meno. Un paese che abbandona i deboli è come un medico che cura solo i sani, praticamente inutile".

Da Legrottaglie un plauso all' e ai tanti medici e infermieri che si stanno sacrificando pur di avere l'ultima parola in questa battaglia contro un avversario silenzioso.