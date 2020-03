Il Coronavirus non ferma la Lazio: lunedì la ripresa degli allenamenti

La Lazio comunica che lunedì riprenderanno gli allenamenti dopo la pausa forzata per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Se da un lato il calcio italiano scopre le positività di Matuidi e Zaccagni - ultimi in ordine di tempo - al Coronavirus, dall'altro c'è chi si prepara al ritorno agli allenamenti, sospesi in via precauzionale e, in alcuni casi, obbligatoria a causa dello stato di quarantena osservato da intere squadre ( e ad esempio).

Oggi la ha comunicato che Immobile e compagni torneranno ad allenarsi al centro sportivo di Formello da lunedì 23 marzo. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale biancoceleste.

"I biancocelesti torneranno a lavorare all'interno del Centro Sportivo di Formello nella giornata di lunedì prossimo, 23 marzo".

Annuncio che arriva qualche giorno dopo la presunta polemica sorta tra il presidente laziale Claudio Lotito e quello juventino, Andrea Agnelli, quest'ultimo contrario all'eventualità che i giocatori potessero tornare a calcare i campi di calcio, seppur non in partite ufficiali.

Altre squadre

Ma la Lazio non sarà l'unica a riprendere gli allenamenti nei prossimi giorni: sabato 21 è previsto il raduno dei giocatori del del neotecnico Walter Zenga, a meno che la società sarda non prolunghi lo stop.