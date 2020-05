Coronavirus, la Sampdoria annuncia: "Due tamponi negativi per i quattro contagiati"

Buone notizie dalla Sampdoria, che aveva evidenziato come quattro giocatori avessero contratto il covid-19.

Insieme alla , la è la squadra di maggiormente colpita dal coronavirus in questi mesi. Ora però nuova luce per i giocatori blucerchiati contagiati la cui identità non è stata svelata da parte della società di Ferrero: doppio tampone negativo.

Ad annunciare la buona notizia la stessa società genovese attraverso i propri canali ufficiali:

"L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi".

Uno dei quattro giocatori che la Sampdoria ha annunciato avesse contratto il coronavirus era di fatto recidivo.

Altre squadre

Alla pari degli altri club di Serie A, la Sampdoria si allenerà in gruppo dopo l'ok del governo, in vista di una probabile ripartenza del campionato a metà giugno. Alcuni giocatori di Ranieri si sono allenati individualmente a Bogliasco, tra pochi giorni il ritorno definitivo del gruppo.