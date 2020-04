Coronavirus, la FIFA propone: proroga dei contratti e nuove date per il mercato

In seguito all'emergenza Coronavirus la scadenza naturale dei contratti sarebbe prorogata. Nuove date anche per il calciomercato.

L'emergenza Coronavirus sconvolge anche il calciomercato. La FIFA, infatti, ha ufficialmente proposto di cambiare scadenze e date per ovviare alla situazione attuale.

In particolare la FIFA propone di ' prorogare fino al termine effettivo della stagione' i contratti in scadenza. Lo stesso vale ovviamente per i contratti della nuova stagione, che invece entrerebbero in vigore non l'1 luglio ma solo quando inizierà effettivamente.

Following the unprecedented disruption caused by COVID-19 at all levels of football, FIFA has worked on a series of recommendations & guidelines to address some key practical issues re: player contracts & the transfer system.



Inevitabilmente cambierebbero anche le date della prossima sessione di calciomercato: "la FIFA sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione. Allo stesso tempo, la FIFA cercherà di garantire, ove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà anche conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto funzionamento delle competizioni, in modo che i risultati sportivi di qualsiasi competizione non siano ingiustamente condizionati”.

Infine la FIFA chiede a club e calciatori di 'lavorare insieme per trovare accordi e soluzioni durante il periodo in cui il calcio è sospeso' in modo da attenuare la ricaduta economica sul settore causata dall'emergenza sanitaria.