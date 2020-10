Coronavirus alla Juventus: sospese le attività delle giovanili

Alcuni casi di positività al Covid-19 costringono la Juventus a sospendere temporaneamente le attività del settore giovanile maschile e femminile.

L'allarme coronavirus continua a ostacolare il calcio italiano e nuovi casi di positività costringono la a sospendere tutte le attività del settore giovanile maschile e femminile in via temporanea.

Questo l'annuncio dello stesso club bianconero in merito alle squadre giovanili apparso sul sito ufficiale:

"A seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid -19 in talune squadre del Settore Giovanile, la Juventus comunica che, precauzionalmente, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente".

I giocatori risultati positivi al virus sono stati subito messi in isolamento: nel frattempo la prima squadra è volata in per sfidare la nel primo turno di senza Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con il Covid-19.