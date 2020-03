Coronavirus, Juventus-Lione in campo neutro? UEFA al lavoro

La UEFA, vista l'emergenza Coronavirus, starebbe valutando di far giocare il ritorno degli ottavi di Champions Juvenus-Lione in un altro stadio.

L'emergenza Coronavirus, e non potrebbe essere altrimenti, continua a tenere banco. Una criciticà nazionale che potrebbe portare a nuove riflessioni circa lo svolgimento degli impegni calcistici in .

A tal proposito, secondo quanto riportato da 'RMC Sport', la UEFA starebbe prendendo seriamente in considerazione di far giocare il ritorno degli ottavi di tra e in un'altra città.

In programma martedì 17 marzo, la Signora è chiamata a ribaltare l'1-0 rimediato al Parc OL. La stessa sorte, sempre stando alle fonti francese, potrebbe toccare anche a - , con i transalpini sconfitti nel primo round con il punteggio di 2-1.

Ad Amsterdam, in occasione del primo meeting del comitato esecutivo UEFA, sarebbero già state tracciate delle linee guida qualora la situazione coronavirus dovesse ulteriormente degenerare.

A tal proposito, sempre nelle ultiime ore, il patron dell'OL Jean Michel-Aulas si era detto disponibile ad affrontare Madama , eventualmente, in campo neutro: