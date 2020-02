Effetto Coronavirus, Juventus-Inter in chiaro in tv: può trasmetterla TV8

Juventus-Inter, che si dovrebbe giocare a porte chiuse, può essere visibile in chiaro. Sky apre: "Possiamo valutare di trasmetterla su TV8".

L'ufficialità non c'è ancora ma a breve arriverà: sei partite del prossimo turno di Serie A si giocheranno a porte chiuse per far fronte all'emergenza portata dal Coronavirus che ha colpito anche il nostro Paese.

Tra gli incontri interessati da questo provvedimento spicca ovviamente il derby d' tra e : Allianz Stadium senza tifosi proprio in occasione di uno degli appuntamenti più sentiti da entrambe le tifoserie. Ma non tutti i mali vengono per nuocere.

La Lega di e Sky potrebbero infatti valutare l'ipotesi di trasmettere la partita tra bianconeri e nerazzurri in chiaro in , qualora ci sia la piena condivisione di tutte le parti chiamate in causa.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, dopo una riunione che si è tenuta nel quartier generale di Sky a Rogoredo, filtra la disponibilità da parte dell’emittente satellitare di favorire gli appassionati, aprendo così all’ipotesi della trasmissione dell’evento in chiaro. Ad aprire, nello specifico, è Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport.

“Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”.

Si tratterebbe di una decisione per molti versi storica, un ritorno alle origini quando era possibile guardare in chiaro la sintesi di un match di campionato, seppur in differita. Stavolta, però, la portata dell'evento sarebbe ancora maggiore.