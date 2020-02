Caos Coronavirus, Juventus-Inter e altre 4 partite a porte chiuse

La Lega ha ufficializzato la disputa a porte chiuse di cinque partite del prossimo turno di Serie A, tra cui spicca Juventus-Inter.

Alla fine è andata come tutti temevano: lo scontro diretto per lo Scudetto, - , si giocherà senza i tifosi sugli spalti a causa dell'emergenza portata dal famigerato Coronavirus che sta mettendo paura agli italiani.

La Lega di ha ufficializzato la decisione che riguarda anche altre quattro partite della 26esima giornata: - , - , - e - .

Si giocheranno a porte aperte invece - , - , - , - e - , non essendo questi dei luoghi a rischio e con casi di contagio da Coronavirus.

Altre squadre

Un provvedimento necessario per contrastare l'ondata di paura che sta attraversando l'intero Paese: meglio evitare bagni di folla che potrebbero aggravare ulteriormente una già delicata situazione, per il bene dei cittadini e, in questo caso, dei tifosi.