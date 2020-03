Coronavirus, Juventus: in settimana i tamponi per tutti i giocatori

Dopo la positività di Rugani al COVID-19, i calciatori della Juventus in settimana si sottoporranno al tampone.

Dopo il caso di positività di Daniele Rugani al test per il coronavirus, 121 persone fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della stanno conseguendo un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti.

Molti nelle proprie case, alcuni al J Hotel, che riserva un'ala esclusiva per i protagonisti della Prima Squadra. Ora, il passo successivo. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i giocatori - nel giro di un paio di giorni - saranno sottoposti al test riguardante il COVID-19. In quanto il virus ha un periodo di incubazione che va dai 5 agli 8 giorni, ma può durare eccezionalmente fino a 14. Motivo per cui, la squadra è stata isolata istantaneamente.

Il tampone verrà fatto a domicilio, ovviamente, essendo i bianconeri in quarantena. E per i risultati ci vorranno circa 24 ore. Al momento, inoltre, nessuno ha manifestato sintomi ma questo non esclude che ci possano essere dei contagiati asintomatici. Dopodiché, i giocatori resteranno comunque in isolamento fino al 25 marzo, per poi riprendere gli allenamenti: sebbene, attualmente, non sia ancora stata fissata una data.

All'insegna della solidarietà. Prosegue la campagna lanciata dalla Juventus, "Distanti ma Uniti", a sostegno della Regione Piemonte per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane.