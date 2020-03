Coronavirus, Jonathas racconta: "Volevo farmi una doccia e sono quasi svenuto"

Il Coronavirus colpisce tutti, ormai è chiaro. Sono infatti tanti i calciatori risultati positivi al tampone nelle ultime settimane. Tra questi c'è anche Jonathas, attaccante dell'Elche che ha particolarmente sofferto soprattutto nei primi giorni.

A raccontarlo, in un'intervista concessa al quotidiano 'Globo', è il diretto interessato che rivela alcuni dettagli.

"Non potevo allenarmi perché il mio corpo era debole. Specialmente durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Quando sono andato in bagno per farmi una doccia sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l'avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo".