Coronavirus, Jankto preoccupato: "Potrei essere positivo anche io"

Sono già tanti i giocatori contagiati dal Coronavirus anche nella nostra e tra le società più colpite c'è la : un dato che preoccupa Jakub Jankto, che racconta i suoi pensieri e la sua quarantena in un momento delicatissimo.

Ai microfoni di 'Sport.cz', il centrocampista blucerchiato si mostra impaurito per la situazione che sta vivendo:

"Diverse persone sono già risultate positive nel club, ma il numero potrebbe essere ancora più alto. Io mi sento bene e spero di non essere stato contagiato. Forse ho il virus dentro di me e non lo so ancora. Cerco di non pensarci".