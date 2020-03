Coronavirus: in Italia porte chiuse anche per Champions ed Europa League

Il Decreto del Governo riguarderà anche i match di Champions ed Europa League: si va verso Juventus-Lione senza spettatori.

La decisione del Governo di far disputare gli eventi sportivi a porte chiuse per un mese, non riguarderà soltanto la . Il Decreto, infatti, abbraccerà anche i match europei in cui saranno impegnate le nostre squadre.

E' il caso di , e , chiamate ad affrontare rispettivamente , e : i bianconeri nel ritorno degli ottavi di Champions, nerazzurri e giallorossi per gli ottavi di .

Ebbene, come evidenziato dalla 'Gazzetta dello Sport', al pari delle partite di campionato anche quelle delle Coppe continentali previste in andranno in scena senza la presenza di pubblico.

Altre squadre

Il Decreto, reso valido fino al 3 aprile, interesserà così anche Inter-Getafe (in programma il 12 marzo), -Lione (17 marzo) e Roma-Siviglia del 19 marzo: tutti e 3 gli incontri, si giocheranno a porte chiuse.

Focalizzando l'attenzione su Juventus-Lione - per la quale è automaticamente caduta l'ipotesi di farla disputare al Sud Italia - il club francese nella serata di mercoledì aveva inizialmente mantenuto una posizione di attesa verso i propri tifosi con un comunicato ufficiale salvo poi rimuoverlo. In Italia, anche Champions ed Europa League senza spettatori.