Coronavirus, l'Inter consegna i pasti direttamente a casa dei calciatori

Nonostante il campionato sia fermo, i giocatori dell'Inter continuano a seguire un'alimentazione adeguata: i pasti sono inviati a casa dal club.

La è ferma, molti giocatori sono in quarantena nelle rispettive abitazioni: come quelli dell' che recentemente ha annunciato la sospensione di tutte le attività agonistiche, subito dopo aver appreso della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, affrontato domenica scorsa.

Ma i nerazzurri continuano comunque le solite attività anche a casa: a partire dal rispetto di una corretta alimentazione, punto cardine che sembra stare molto a cuore al club meneghino.

In una Instagram Story, Nicolò Barella ha svelato il take-away dell'Inter: pasti consegnati in vaschette con dettagli accurati per non perdere le buone abitudini alla base di una vita sana che dovrebbe essere una delle principali preoccupazioni di un atleta professionista.

Vietato sgarrare dunque, anche per quanto riguarda gli allenamenti volti a curare la forma fisica: per ogni giocatore un programma personalizzato stilato direttamente dalla società, per non farsi trovare impreparati quando ci sarà la ripresa della normale routine.