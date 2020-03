Coronavirus, incognita Coppa Italia: la finale può slittare a settembre

La finale di Coppa Italia potrebbe essere giocata addirittura tra agosto e settembre, dunque durante la prossima stagione.

Tra le tante ipotesi circolate nelle ultime settimane per portare a termine la Coppa spunta anche un'ipotetica data per giocare la finale, che potrebbe slittare addirittura tra agosto e settembre, proprio con la nuova stagione già iniziata.

La speranza è che l'ultimo atto della coppa possa giocarsi a luglio dopo la fine dell'attuale campionato, ma secondo quanto riferisce 'Repubblica' non è escluso un rinvio alla nuova stagione.

Altre squadre

Secondo l'attuale regolamento la vincitrice si qualifica alla prossima : e non sono certe di riuscire a parteciparvi tramite un posizionamento in campionato, dunque diventa importante capire come gestire le ultime partite della .

Se però dovessero raggiungere la finale le due squadre già qualificate per la Champions potrebbe scattare il piano B con una finale a settembre che permetterebbe di alleggerire il calendario attuale: uno scenario che vedrebbe infatti già ben definite le squadre che parteciperebbero ai prossimi preliminari di Europa League.