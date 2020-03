Coronavirus in Sudamerica: anche la 'Bombonera' può diventare un ospedale

Molti club argentini e brasiliani hanno offerto sia i centri sportivi che gli stadi per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

L'emergenza coronavirus dopo aver travolto ed Europa ora punta il Sudamerica, dove la situazione sanitaria rischia seriamente di precipitare nei prossimi giorni.

Ecco perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', molti club argentini e brasiliani hanno già messo a disposizione sia i propri centri sportivi che gli stadi per fronteggiare l'emergenza.

Finora i casi di contagio in sono 600, contro i 200 del mentre in siamo ancora fermi a 100. Ma purtroppo potrebbe essere solo l'inizio di una pandemia che non conosce confini.

Altre squadre

Come detto, quindi, sono almeno 14 le società che si sono rese disponibili a cedere le proprie strutture alle autorità: dal Santos al Corinthians e al San Paolo in Brasile, fino a Boca Juniors, San Lorenzo e Newell's in Argentina.

Stadi storici come il Morumbì o la Bombonera rischiano insomma di trasformarsi presto in giganteschi ospedali da campo. Sperando ovviamente che presto sul prato possa tornare a rotolare solo un pallone.