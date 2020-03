Coronavirus, il River Plate si rifiuta di scendere in campo: rischia pesanti sanzioni

Il River Plate avrebbe dovuto giocare quest'oggi contro l'Atletico Tucuman: la federazione argentina risponde duramente alla decisione.

Il calcio continua in giro per il mondo, ma c'è chi si ribella alle disposizioni federali. In , ad esempio, il River Plate ha deciso di non scendere in campo nella giornata odierna contro l'Atletico Tucuman per la Copa de la Superliga e di sospendere tutte le attività.

Preoccupato per la pandemia di coronavirus, il River Plate non giocherà la coppa, prevista a porte chiuse, ma di riflesso rischia grosse sanzioni da parte della federazione argentina. Fino a quando la situazione non migliorerà, la squadra sudamericana non riprenderà le attività, come evidenziato in una nota ufficiale.

ll River Plate si ferma, a differenza del resto delle squadre:

Altre squadre

"Seguendo i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e attento alle diverse risoluzioni del governo nazionale e della città di Buenos Aires in relazione alla pandemia di coronavirus (COVID-19), il River Plate riferisce che il club rimarrà chiuso per intero da sabato 14 marzo per un tempo indeterminato. Con questa misura, il Club cerca di salvaguardare la salute dei suoi membri, dipendenti e migliaia di persone che assistono quotidianamente alle diverse attività svolte.



Per quanto riguarda il calcio professionistico, il Club ritiene che le gare comportino gravi rischi per la salute della squadra professionistica e di tutti coloro che sono coinvolti in una partita ufficiale. Il fatto che oggi uno dei nostri giocatori abbia mostrato sintomi compatibili con il coronavirus (COVID-19) conferma i rischi avvertiti e ci costringe a prendere coscienza delle conseguenze di cui sopra, oltre al fatto che la diagnosi non è stata confermata e che il quadro di Thomas Gutiérrez si sta evolvendo favorevolmente. In considerazione di ciò, River Plate ha deciso che, per motivi di forza maggiore, non comparirà nella partita di sabato 14 marzo contro Atlético Tucumán. La stessa decisione si applicherà alle Divisioni inferiori. In anticipo, apprezziamo la comprensione e l'appello alla responsabilità individuale di ognuno di noi".

La reazione della federazione argentina non si è fatta attendere: