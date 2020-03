Coronavirus, il medico di Mihajlovic: "Non può correre rischi, ho insistito per mandarlo via"

Il coronavirus è un mostro che sta mettendo in ginocchio l'intera Europa ma, ovviamente, ci sono soggetti più deboli che devono assolutamente evitare il possibile contagio.

Uno di questi è Sinisa Mihajlovic, tecnico del che negli scorsi mesi ha combattuto una lunga battaglia contro la leucemia. Battaglia non ancora finita.

Ecco perché il dottor Marchesi, intervistato da 'E' Tv', sottolinea come Mihajlovic debba riguardarsi particolarmente evitando qualsiasi tipo di pericolo sul fronte coronavirus.

"Sinisa è sempre un guerriero ma con il coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna".