Coronavirus, Higuain resta in Argentina? La Juventus smentisce

La Juventus nega di aver ricevuto comunicazioni da Higuain, smentendo la presunta volontà dell'argentino di non tornare in Italia.

Gonzalo Higuain resta in ? Uno scenario smentito dalla . Sull'attaccante, tornato in patria per motivi familiari, erano circolate indiscrezioni legate ad una volontà di non fare rientro in .

Il 'Pipita' ha lasciato il nostro Paese lo scorso 19 marzo - informando il club bianconero - per trascorrere il periodo di quarantena in patria alla luce dei problemi di salute della madre.

Ora che il 'lockdown' volge al termine e il campionato scalda i motori, si era paventato che Higuain volesse chiedere alla di ritardare il ritorno o addirittura di rimanere in Sudamerica poiché preoccupato per l'emergenza coronavirus in Italia.

Altre squadre

Da quanto filtra dalla #Juventus : non è stato ancora fissato un piano “convocazioni” e, al tempo stesso, il club non ha ricevuto comunicazioni da #Higuain circa la volontà di non voler rientrare a ⚠️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 18, 2020

Un'ipotesi che non trova conferme dalla Juve, secondo cui non sono arrivate comunicazioni dal calciatore a riguardo. Al momento, inoltre, la società non ha ancora fissato una data di rientro per i propri tesserati.