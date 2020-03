Coronavirus, gli stewards del Liverpool a supporto delle folle nei supermercati

Anche il scende in qualche modo in campo contro l'emergenza coronavirus. Il CEO del club, Peter Moore, ha annunciato su Twitter di aver messo a disposizione dei supermercati gli stewards di Anfield.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2