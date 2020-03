Coronavirus, la fidanzata di Rugani: "Tampone positivo"

Anche lady Rugani positiva al Coronavirus. Dopo la notizia riguardante il fidanzato, anche Michela Persico via social fa sapere di dover fare i conti con la patologia che sta piegando il mondo intero.

Questo il post, pubblicato dalla giornalista e compagna del difensore della , su Instagram.

Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 16 Mar 2020 alle ore 9:43 PDT

Nel video, la Persico è entrata nel dettaglio del proprio stato di salute lanciando messaggi rassicuranti.

"Sto benissimo, non ho alcun sintomo. Possono esserci anche casi come il mio, fortunati nella sfortuna. Basta retare in casa tranquilli, prendere la tachipirina se sale la febbre e tutto passa".

"Volevo tranquillizzarvi sulla salute mia e di Daniele, siamo positivi ma asintomatici".