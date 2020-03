Coronavirus, Fabregas imita 'Il principe cerca moglie': "Vaffanculo"

A casa da alcuni giorni dopo il decreto di Francia e Principato di Monaco, Fabregas si è dilettato a riprodurre il famoso film di John Landis.

Nei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di coronavirus, in cui si deve evitare di uscire di casa salvo per necessità, ognuno vive la vita casalinga in maniera diversa. Nel macrocosmo, anche il microcosmo dei giocatori. Da chi riscopre il piacere di leggere a chi si dedica ad un videogioco. A chi, vedi Cesc Fabregas, imita la scena di un film.

Fabregas, che dal 2019 gioca al , ha pubblicato su Instagram un video dalla sua casa nel Principato. Al balcone, con una splendida vista della città, l'ex centrocampista di e ha riprodotto la scena del capolavoro di John Landis, 'Il Principe cerca moglie'.

Nel film del 1988, di cui è in prepazione in seguito, il principe della fittizia Zamunda arrivava a New York, estasiato per essere finalmente a contatto con il popolo, tanto da urlare alle prime luci dell'alba fuori dal suo balcone. Una scena che Fabregas ha riprodotto, con audio originale della pellicola. Un Cesc, doppiato.

In molti hanno scambiato la scenetta di Fabregas come veritiera, ma ovviamente si tratta di un rifacimento: il centrocampista del Monaco 'urla' "Buongiorno miei cari vicini", con risposta "Vaffanculo", e contro-risposta "Sì, sì, vaffanculo anche a voi".

Sempre divertito, Fabregas ha scritto sul post Instagram: