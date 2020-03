Coronavirus, Dybala racconta: "Quando mi allenavo mi mancava l'aria"

In seguito alla positività al COVID1-19, continua nella loro casa di l'isolamento forzato per Paulo Dybala e la compagna Oriana Sabatini. L'argentino è stato il terzo giocatore della contagiato dal Coronavirus, dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

La Joya, intervenuta in videochiamata durante il programma 'A casa con la ' trasmesso dalla tematica bianconera, ha raccontato la sua esperienza:

L'attaccante argentino nei giorni scorsi ha postato una foto su Instagram con protagoniste le maglie collezionate:

"Non le ho ancora tirate fuori tutte da quando ho cambiato casa, quelle che avete visto in quella foto sono la metà. Ne ho tante con nomi strani. C'è qualche piccolo storia particolare, di qualche amico, con qualcuno ci siamo incontrati solamente per scambiarci le casacce. Questa è una passione che ho da piccolo e che continuerò a portare avanti. Ne ho portate tre qui da farvi vedere: quella dei 120 anni della Juve di Buffon, è molto particolare e in più c'è la sua firma. Non so in quanti avranno nel mondo questa maglia anche firmata da lui".