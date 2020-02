Coronavirus, dal Verona i 10 consigli per evitare il contagio

Il Verona pubblica un video sui social dove il giocatore Matteo Pessina spiega i dieci consigli del Ministero della Salute per evitare il contagio.

L'emergenza Coronavirus sta frenando il calcio italiano soprattutto nelle zone dei focolai: in Lombardia e Veneto le zone più colpite e sulla scia dell'allarme il prova a sensibilizzare la popolazione spiegando con un video i dieci consigli per evitare il contagio.

Il protagonista del video è Matteo Pessina, che descrive direttamente le direttive del Ministero della Salute per evitare la diffusione della malattia: dalla pulizia delle superfici ai numeri da chiamare in caso di sintomi sospetti.

