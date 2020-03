Coronavirus, Cuadrado rassicura: "Rugani e Matuidi stanno molto meglio"

L'esterno della Juventus, Juan Cuadrado, tranquillizza: "Siamo sereni perché i nostri compagni risultati positivi stanno molto meglio".

Guardare avanti. Imperativo categorico per tutti. E Juan Cuadrado, ottimista per natura, indica la via a un mondo in preda alle difficoltà targate COVID-19.

Il jolly della , intervistato da 'Espn FC', ha voluto rassicurare circa le condizioni di Daniele Rugani e Blaise Matuidi, risultati positivi al coronavirus:

"Siamo tranquilli perché i nostri compagni stanno molto meglio e ci stiamo attenendo alle raccomandazioni del governo".

Giornate difficili, ma da portare avanti alla ricerca della tanto agognata serenità:

"La situazione non è facile ma bisogna rimettersi nelle mani di Dio e seguire le indicazioni delle autorità".

Un messaggio, poi, il 16 bianconero lo dedica alla :