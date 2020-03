Coronavirus, Cristiano Ronaldo ammonisce: "Proteggere le vite sopra ogni interesse"

In quarantena sull'isola di Madeira, in costante contatto con la , Cristiano Ronaldo attraverso i social ha voluto mandare un messaggio di serenità al mondo, alle prese con una dura battaglia contro il Coronavirus:

"Il mondo sta attraversando un momento davvero difficile, in cui chiede la massima attenzione e dedizione da parte di tutti noi. Oggi parlo non solo da calciatore, ma da figlio, padre, essere umano preoccupato con gli ultimi sviluppi che stanno colpendo l'intero mondo. E' importante che tutti seguiamo i consigli della WHO, World Health Organization, e i comportamenti di chi ci governa su come tocca affrontare questa situazione".