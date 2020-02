Coronavirus, comunicato della Pianese: "Positivi tre calciatori e un collaboratore"

I calciatori della Pianese che hanno contratto il Coronavirus salgono a tre. Positivo anche un collaboratore che è stato ricoverato in ospedale.

I casi di contagio da Coronavirus nel mondo del calcio salgono ufficialmente a quattro. L'annuncio arriva dalla Pianese, club di Serie C che milita nello stesso girone della Under 23 (da ieri i giocatori di Pecchia non possono più allenarsi insieme a quelli della prima squadra).

Nel comunicato ufficiale del club si fa riferimento a tre giocatori e un collaboratore che avrebbero contratto il Coronavirus e al momento si trovano quindi in isolamento.

"Dopo aver attuato tutte le indicazioni del Ministero della Salute e aver provveduto a richiedere il tampone di controllo su calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori che avevano accusato sintomi influenzali, l’U.S. Pianese comunica notizie positive sullo stato di salute dei propri tesserati e procede con l’ottemperamento delle disposizioni ufficiali. Al momento i soggetti contagiati sono quattro, tre calciatori e un collaboratore".

Quindi la Pianese spiega come si sia arrivati alla diagnosi del Coronavirus sui propri tesserati.

"Il primo è un calciatore che aveva iniziato ad accusare un lieve rialzo della temperatura e cefalea sabato sera scorso, quando la squadra era in trasferta ad Alessandria per disputare una partita di campionato. Assistito dal Responsabile Sanitario della squadra, Dott. Paolo Luatti, che lo ha precauzionalmente isolato dagli altri componenti della squadra e ha disposto che non partecipasse alla partita, ha poi continuato a manifestare malessere e stato febbrile ed è stato sottoposto a tampone nella giornata di mercoledì, risultando positivo al Covid-19 e poi ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Siena".

Gli altri due calciatori, evidentemente contagiati dal compagno, si trovano attualmente in isolamento volontario nelle rispettive abitazioni. Al contrario del collaboratore, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

"Il secondo calciatore invece è in isolamento presso la propria abitazione, pur non presentando alcun sintomo, così come il terzo calciatore che è leggermente febbricitante. La quarta persona risultata positiva al tampone è un collaboratore della società che stamani, dopo aver trascorso la notte in stato febbrile, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Siena. Attualmente la febbre è calata e non si ravvisano particolari complicanze".

Per evitare ulteriori contagi adesso tutta la Pianese, dallo staff tecnico ai dirigenti fino ai calciatori, sono in quarantena per i prossimi quindici giorni ma nessuno presenta sintomi da Coronavirus. E anche il presidente Maurizio Sani "si è posto volontariamente in auto-isolamento". Al momento sono quindi ovviamente sospesi gli allenamenti e qualsiasi attività sportiva.