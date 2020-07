Il Coronavirus colpisce il Lille: positivi Ikoné, Bamba e Renato Sanches

L'allenatore del Lille ha annunciato che tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19: Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba e Renato Sanches.

L'incubo del Coronavirus torna a colpire in , in particolare al , dove tre giocatori sono risultati positivi dopo aver effettuato i controlli di rito. Tutti hanno contratto il virus mentre erano in vacanza, dunque non sono venuti a contatto con il resto della squadra.

L'annuncio è stato dato dall'allenatore della squadra Christophe Galtier, che ha fatto i nomi dei giocatori colpiti: si tratta dell'esterno sinistro Jonathan Bamba, del trequartista Jonathan Ikoné e del centrocampista ex Renato Sanches.

I primi due potrebbero tornare ad allenarsi a partire dalla prossima settimana, mentre Renato Sanches è rimasto bloccato in e resterà in patria in attesa di risultare negativo nei prossimi controlli. Si complicano dunque i piani del club francese, che era tornato in campo vincente nell'amichevole contro il Mouscron.