Coronavirus, la Cina ha chiuso le frontiere: Hulk e Oscar dentro per 11 minuti

Alcuni giocatori e membri di staff tecnici non hanno fatto in tempo a tornare nel paese asiatico: tra di loro anche Arnautovic e Paulinho.

A differenza di decine di nazioni, in la vita sta cominciando a tornare alla normalità. Pian piano sia Wuhan che le altre città del paese orientale stanno affrontando la riapertura delle attività, ma devono fare i conti con i contagi di ritorno. Per questo motivo le frontiere sono state chiuse agli stranieri.

Tra questi anche i calciatori che giocano nel campionato cinese, il cui calcio d'inizio è stato rinviato due mesi fa e non ancora iniziato, e fuori dalla nazione nelle ultime settimane in vacanza pre-torneo. Frontiere chiuse e alcuni di loro fuori, senza la possibilità di rientrare.

E' questa la situazione descritta da Marca, che evidenzia come Hulk e Oscar siano riusciti a tornare in Cina addirittura solamente 11 minuti prima della chiusura delle frontiere. Non è andata bene invece ad Arnautovic, che non ha fatto in tempo a giungere in tempo, rimanendo fuori dal paese.

Sarebbero 50 tra giocatori e staff tecnico ad essere impossibilitati ad entrare in Cina nel breve periodo: tra questi anche Paulinho, ex centrocampista del . Per loro si prospetta un periodo di quarantena dove si trovano attualmente, così da entrare nel paese tra due settimane, con la sicurezza di non essere contagiosi.