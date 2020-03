Coronavirus, Champions League: Juventus-Lione si gioca?

Il calcio europeo è alle prese con l'emergenza coronavirus. Dopo lo stop alla infatti anche gli altri principali campionati hanno dovuto adottare delle misure per evitare il propagarsi dell'epidemia: dalla disputa delle gare a porte chiuse al rinvio di alcune parite.

L'UEFA invece al momento tira dritto e non pare intenzionata ad interrompere la , mentre la situazione è decisamente più complessa in dove alcune gare rischiano seriamente di slittare.

Al contrario -, nonostante lo stop imposto per decreto dal nostro Governo su tutto il territorio nazionale, dovrebbe giocarsi all'Allianz Stadium a porte chiuse.

Lo stesso Governo d'altronde ha concesso una deroga per la disputa delle gare internazionali. A meno di clamorosi colpi di scena, insomma, Juventus-Lione si giocherà seppure senza pubblico.

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce secondo cui Juventus e UEFA valuterebbero anche la possibilità di disputare il ritorno degli ottavi di Champions League fuori dal territorio italiano.

L'ipotesi che portava nella vicina Malta però è già ufficialmente tramontata come annunciato dalla Federazione locale.

"Sono stati presi contatti informali con i funzionari delle associazioni in merito, ma in ogni caso l'ipotesi è stata scartata: non sarebbe stato possibile per i sostenitori italiani recarsi a Malta, le direttive impartite dalle autorità sanitarie maltesi devono essere rispettate. Quindi non c'è stato alcun tipo di sviluppo. L'Associazione desidera chiarire che questa possibilità è già stata scartata".